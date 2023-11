Masz dość swojej starej, nudnej listy rzeczy do zrobienia? Memorigi® to zorientowana wizualnie lista rzeczy do zrobienia, menedżer zadań, planista, kalendarz i aplikacja do przypomnień, które pomogą Ci zorganizować życie i pracę.

Strona internetowa: memorigi.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Memorigi. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.