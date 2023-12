Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Zenkit To Do przez WebCatalog dla systemów Mac, Windows i Linux.

Zenkit To Do to niezwykle prosta aplikacja do zarządzania zadaniami, która pomoże Ci wydajnie pracować i współpracować z kimkolwiek. Pozwala uporządkować zadania, listy zakupów, spotkania, wydarzenia, wycieczki, pomysły, notatki, miejsca i wszystko, co jest dla Ciebie ważne. Możesz tworzyć listy i udostępniać zadania członkom zespołu, rodzinie i przyjaciołom. To Do synchronizuje wszystko między wszystkimi Twoimi urządzeniami, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do swoich list, gdziekolwiek jesteś, nawet offline.

