Dzięki przemyślanemu projektowi i efektownej grafice Actions to zupełnie nowy sposób na kontrolowanie swojego życia. Actions by Moleskine sprawia, że ​​zadania stają się czymś, na co nie możesz się doczekać. Złożoność i bałagan tradycyjnych menedżerów zadań zostaje zastąpiony przejrzystym interfejsem, który pozwala się skupić. Inteligentna konstrukcja oznacza, że ​​zaawansowana funkcjonalność jest dostępna wtedy, gdy jej potrzebujesz, ale nigdy nie przeszkadza. Estetyka Actions charakteryzuje się głęboką czernią i pięknymi kolorami, dzięki którym ekran Twojego urządzenia będzie lśnił. Zabawne, płynne animacje sprawiają, że nawigacja jest szybka, przyjemna i łatwa. Dzięki kartom akcji możesz tworzyć zadania, które będą umieszczane bezpośrednio w Twoim przejrzystym harmonogramie. Połącz je z przypomnieniami, notatkami i listami, aby bez wysiłku zorganizować swój dzień. Listy pozwalają grupować Karty Akcji. Po prostu oznacz kartę akcji nazwą listy, aby uporządkować ją za pomocą kodów kolorystycznych. Ekran Harmonogram to bieżąca lista wszystkich Twoich zadań na następne siedem dni, dzięki czemu możesz bardzo łatwo sprawdzić, co Cię czeka. Chcesz przełożyć? Po prostu przeciągnij i upuść, aby przenieść zadanie na inny dzień. Ekran Dziennika stanowi satysfakcjonującą prezentację wszystkich wykonanych zadań.

Strona internetowa: moleskinestudio.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Actions. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.