Emotion Logic Ltd to narzędzie AI, które oferuje analizę prawdziwych emocji w czasie rzeczywistym i możliwości obliczeń poznawczych w celu poprawy doświadczeń użytkowników. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć ludzkie emocje i wykorzystać technologię emocji do transformacji swoich aplikacji. Narzędzie Emotion Logic można zastosować w różnych branżach i przypadkach użycia. W finansach może usprawnić procesy Poznaj swojego klienta (KYC), zmniejszyć niespłacalność kredytów i zwiększyć satysfakcję klientów. W contact center może zwiększyć sprzedaż, satysfakcję klientów i utrzymanie zespołu. Narzędzie jest również przydatne w ocenie ryzyka i wykrywaniu oszustw, pomagając ograniczać straty wynikające z oszustw i zwiększać satysfakcję klientów. W przypadku weryfikacji kadr i bezpieczeństwa Emotion Logic może zwiększyć skuteczność zatrudniania i satysfakcję pracowników. W interfejsach maszyna-człowiek może poprawić wskaźniki zaangażowania i zadowolenia klientów. W opiece zdrowotnej może poprawić jakość oceny i wskaźniki powrotu do zdrowia. Narzędzie może również przyspieszyć dochodzenia oraz skrócić czas i koszty medycyny sądowej. Logika emocji jest korzystna również w branży rozrywkowej i kojarzeń, zwiększając współczynnik udanych dopasowań i identyfikując złych aktorów. Co więcej, można go wykorzystać w badaniach dotyczących wglądu w emocje w badaniach marketingowych i akademickich. Narzędzie wykorzystuje zaawansowaną analizę głosu i silniki decyzyjne AI do dekodowania prawdziwych emocji z ludzkich głosów. Działa niezależnie od języka, kultury, prozodii czy stylu ekspresyjnego, dzięki czemu jest dostępny i można go dostosować w każdym regionie. Analiza jest bezstronna ze względu na rasę, płeć, wiek lub cechy kulturowe, co zapewnia spostrzeżenia wolne od uprzedzeń. Możliwości sztucznej inteligencji Emotion Logic umożliwiają lepsze przewidywanie zachowań użytkowników, klientów, pacjentów lub pracowników, niezależnie od ich roli lub używanego języka. Wiodące marki z różnych branż już wykorzystują możliwości Emotion Logic do napędzania postępu technologicznego.

Strona internetowa: emotionlogic.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Emotion Logic. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.