Botika to firma zajmująca się rozwojem zaawansowanych technologii konwersacyjnych AI. Jest znany głównie ze swojego chatbota GPT (Generative Pre-trained Transformer). Technologia ta stanowi niezwykłe połączenie systemu chatbota Botika, który wykorzystuje technologię opartą na regułach, klasyfikację intencji NLP i GPT. Dzięki tej kombinacji powstaje super chatbot, który może wprowadzić znaczące zmiany w obsłudze klienta. System może rozumieć i reagować na wymagania klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając lepszą spersonalizowaną i bardziej ludzką interakcję. Oferując asystenta AI, który może wchodzić w interakcję za pomocą tekstu i głosu przy użyciu nowoczesnych kanałów komunikacji, aplikacja Botika zapewnia zaawansowaną konwersacyjną sztuczną inteligencję w różnych branżach, w tym w opiece zdrowotnej, transporcie i ubezpieczeniach. Co więcej, przedstawia także interfejs dla konfigurowalnych rozwiązań chatbotów, aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa. Autorska technologia opiera się na GPT z OpenAI, systemie dedykowanym do generowania inteligentnego i podobnego do ludzkiego tekstu, zmieniając w ten sposób interakcję z technologią.

Strona internetowa: botika.online

