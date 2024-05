ACTouch Technologies jest częścią indyjskiego ekosystemu produkcyjnego. Zaprojektowaliśmy nasz ERP w oparciu o problemy spotykane w przemyśle wytwórczym. Chcemy być numerem jeden w zakresie oprogramowania ERP do produkcji w chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw w Azji. Nasz produkt pomaga właścicielom firm i przedsiębiorcom w zarządzaniu sprzedażą i zakupami. Produkcja, gwarancja, zarządzanie gotówką i kontrola finansowa. ACTouch, nasze rozwiązania ERP w chmurze nie wymagają żadnej instalacji ani konfiguracji aplikacji, ponieważ są dostępne przez Internet i dostępne na komputerach PC, laptopach, smartfonach, tabletach itp. Aplikacja jest dostępna 24 x 7, 365 dni w roku. Nie ma więc przestojów, ataków wirusów ani spamu, nie ma inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, a to pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najważniejsze cechy produktu AcTouch są następujące. 1. Podstawowe moduły biznesowe: Faktury, Płatności, Paragony, Księga Główna i Moduły Inwentarza 2. Kontrola dostępu użytkownika: Możesz zdecydować, kto ma korzystać z jakich menu i elementów sterujących. 3. Kontrola finansowa: zasada 4eye (Twój urzędnik wprowadza transakcję i możesz ją zatwierdzić). Całkowita kontrola spraw finansowych 4. Pojedyncze logowanie: Jeśli masz więcej niż jedną firmę, możesz uzyskać do nich dostęp za pomocą jednego loginu. Nie ma potrzeby stosowania oddzielnych loginów. 5. Panel z alertami finansowymi i giełdowymi, raportami wiekowymi (kto i ile musi Ci zapłacić), raportami o statusie banków. 6. Indywidualne szablony dla każdego Dostawcy lub Klienta (Ty wybierasz, które szablony dla kogo) 7. Śledzenie zapasów aż do poziomu partii. 8. Transakcje wielowalutowe i faktury 9. Dostęp z telefonu komórkowego i tabletu (nowa funkcja zostanie udostępniona wkrótce) 10. Kompatybilny z indyjskim GST.

Strona internetowa: actouch.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji ACTouch Technologies. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.