OfficeBooks oferuje łatwą w użyciu aplikację do zarządzania biznesem dla małych i średnich firm. Rozwiązanie OfficeBooks to oferta oprogramowania jako usługi (SaaS), która minimalizuje koszty początkowe i koszty infrastruktury bez poświęcania funkcjonalności i wydajności. Naszym głównym produktem jest OfficeBooks.com, hostowana aplikacja do zarządzania biznesem, która zapewnia użytkownikom narzędzia do zarządzania sprzedażą, kontaktami, zakupami, produkcją, zleceniami pracy i kontrolą zapasów. A co najważniejsze, dzięki OfficeBooks w chmurze Twój system jest dostępny w dowolnym miejscu; w biurze, w domu lub w podróży.

Strona internetowa: officebooks.com

