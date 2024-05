ZipCloud is een cloudgebaseerde online back-upsoftware. Met Zip Cloud kunt u uw bestanden naadloos synchroniseren tussen meerdere computers, beslissen welke bestanden en mappen u wilt synchroniseren en kiezen waar u ze naartoe wilt synchroniseren. Het online controlepaneel van Zip Cloud geeft u toegang tot al uw geback-upte en gesynchroniseerde bestanden vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Zip Cloud geeft u de mogelijkheid om uw bestanden en mappen te delen met vrienden, familie of teamgenoten en ze uit te nodigen via e-mail, Facebook of Twitter.

Website: zipcloud.com

