Memopal is online back-up- en online opslag- en synchronisatiesoftware die uw bestanden in realtime archiveert op een externe server. Het maakt niet uit hoe vaak u van computer wisselt: u weet altijd waar uw gegevens zich bevinden. U kunt door al uw bestanden bladeren vanaf elke internetlocatie of mobiele telefoon die geschikt is voor internet. U kunt bestanden delen met vrienden en collega's die te groot zijn om via e-mail te verzenden.

Website: memopal.com

