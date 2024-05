Livedrive is een bekroonde oplossing voor cloudopslag en online back-up voor bedrijven, consumenten en wederverkopers. Het bedrijf werd in 2008 opgericht door Andrew Michael en is uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende cloudopslagbedrijven. De organisatie levert cloudopslagdiensten aan meer dan 500.000 betalende klanten wereldwijd en heeft een reeks prijzen gewonnen van de technologiepers, waaronder de Computer Active Best Online Backup Buy It-prijs en de Web User Gold Award. Livedrive biedt werkelijk onbeperkte online back-up en cloudopslag. De service voegt een nieuwe schijf toe aan uw thuis- of kantoorcomputers, zodat u uw gegevens veilig online kunt opslaan en overal toegang hebt tot uw bestanden. Ons veelzijdige webportaal geeft u onderweg toegang tot uw bestanden, zodat u Office-documenten en foto's kunt bewerken of muziek en films rechtstreeks vanuit de browser kunt afspelen. Livedrive biedt ook een gratis iPhone-, Android- en iOS-app waarmee u overal en altijd toegang heeft tot uw bestanden. Livedrive is beschikbaar voor consumenten, zakelijke gebruikers en resellers.

Website: www2.livedrive.com

