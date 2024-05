GoodSync is een back-up- en bestandssynchronisatieprogramma. Het wordt gebruikt voor het synchroniseren van bestanden tussen twee mappen, hetzij op één computer, of tussen een computer en een ander opslagapparaat (bijvoorbeeld een andere computer, een verwisselbare schijf, een flashstation of een smartphone) of tussen een computer en een externe computer of server. Met GoodSync kan dezelfde versie van bestanden op meerdere computerapparaten worden onderhouden. Met andere woorden: wanneer twee apparaten worden gesynchroniseerd, kan de gebruiker er zeker van zijn dat de meest recente versie van een bestand op beide apparaten beschikbaar is, ongeacht waar deze voor het laatst is gewijzigd.

Website: goodsync.com

