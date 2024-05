Met YesBackup hebt u onderweg toegang tot uw back-upbestanden met uw Android-apparaat. Blader en deel uw foto's en documenten, stream uw muziek, synchroniseer uw bestanden en bekijk uw video's waar en wanneer u maar wilt, verbonden met draadloos of 3G. Naast al deze geweldige functies kun je via de app direct notities schrijven, onderweg krabbels tekenen en foto's maken. Upload uw foto's rechtstreeks naar uw YesBackup-synchronisatiemap of publiceer ze rechtstreeks op Facebook of Twitter en deel ze met al uw vrienden. Met de YesBackup-applicatie hebt u uw bestanden en foto's binnen handbereik, wanneer u ze nodig heeft. Of het nu gaat om een ​​werkpresentatie of het tonen van foto's aan uw dierbaren, u hoeft nooit meer zonder document te zitten! Als u geen YesBackup-account heeft, kunt u zich eenvoudig in de applicatie aanmelden en profiteren van onze gratis proefopslagruimte. Om het beste uit YesBackup te halen, downloadt u de desktopapplicatie naar uw pc of Mac en laat u automatisch een back-up van uw bestanden maken. Met YesBackup hoeft u zich nooit meer zorgen te maken.

Website: yesbackup.com

