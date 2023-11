FEX.NET is een veilige cloudopslag. Met behulp van de applicatie kunt u: - Bewaar uw foto's, video's, audio en documenten veilig in de cloud; - Bestanden online bekijken; - Krijg toegang tot al uw bestanden via de applicatie, uw pc en zelfs Smart TV; - Deel snel bestanden en mappen met vrienden en collega's; - Offline toegang hebben tot bestanden; - Krijg de beste deal onder cloudopslag en koop een account met een capaciteit van 10 GB tot 3 TB. Zelfs als er iets met uw telefoon gebeurt, zijn uw bestanden altijd veilig.

Website: fex.net

