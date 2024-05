Ottomatik is een dienst van het type Backup-as-a-Service (BaaS), wat betekent dat u hun agent op uw servers moet installeren en de back-upgegevens vanuit hun beheerderspaneel moet beheren. Ottomatik is een betaalde dienst, maar er is nog steeds een gratis optie beschikbaar die geschikt is voor gebruikers met slechts één server. Met het gratis gebruik kunt u dus een back-uptaak ​​maken met een maximale back-upfrequentie van één keer per dag, en toch ondersteuning hebben voor het verzenden van back-upgegevens naar uw opslagaccounts zoals Google Drive, Amazon S3,... Voor meer kritische websites en servers kunt u echter overwegen het Professional-pakket te gebruiken, dat meer back-uptaken mogelijk maakt en een maximale back-upfrequentie van elke 5 minuten, waardoor een realtime gegevensback-up wordt gegarandeerd.

Website: ottomatik.io

