Zing MP3 is een gratis muziekapplicatie met veel uitstekende functies waarmee je de beste muziekervaring op je mobiele apparaat kunt beleven. Zing MP3 biedt je een rijke online muziekwinkel van hoge kwaliteit met een volledig scala aan genres, voortdurend bijgewerkt met de populairste nieuwe inhoud, gerangschikt op album, video, artiest, hitlijstcategorieën, Top 100 en populaire muziekonderwerpen. Zing MP3, een muziekstreamingdienst, werd gelanceerd in augustus 2007 en bestaat momenteel uit 2 versies: website en app op de iOS-, Android- en Windows Phone-platforms. De Zing MP3-applicatie op de smartphone is de afgelopen jaren een van de weinige meest gedownloade applicaties in Vietnam.

Website: mp3.zing.vn

