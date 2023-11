De volgende generatie ATS, Vacancy Filler, stelt recruiters in staat om snel de beste kandidaat-ervaring te bieden. Het is volledig geautomatiseerd en voorzien van een merknaam en zit boordevol tools zoals Agency Module, Talent Pool, Request to Recruit, SJT's & Tests, Achtergrondcontroles, Referenties, Videoscreening en Onboarding - allemaal ondersteund door de krachtige BI Analytics Suite. Als u met Vacancy Filler werkt, beschikt u over uw eigen accountmanager, gebruikers- en kandidatenondersteuning in het Verenigd Koninkrijk en integratie met uw HR-systeem. En nog veel meer!

Website: vacancy-filler.co.uk

