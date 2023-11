Blue Octopus is opgericht in 2010. Octo ATS is gebouwd voor HR en interne rekruteringsteams, Octo stroomlijnt het rekruteringsproces, biedt de beste online kandidaatervaring (ondersteund door onze eigen carrièresites) en verbetert het behoud van nieuwe medewerkers via onze kandidaten onboarding-microsites (mogelijk gemaakt door de onboarding-workflow in de ATS).

Website: octo.blueoctopus.co.uk

