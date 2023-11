Beetween is rekruteringssoftware (ATS) waarmee u uw volledige rekruteringsproces kunt dematerialiseren, van de multiposting tot het genereren van de arbeidsovereenkomst. Met ons volledig modulaire platform kunt u uw CV-bank personaliseren, communiceren met kandidaten en managers via e-mail, sms of video, het kandidatenpad verbeteren met het sollicitatietrackingbestand, rekruteren in samenwerkingsmodus, uw rekrutering analyseren...

Website: software9.beetween.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Beetween. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.