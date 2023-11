Prescreen is een cloudgebaseerd volgsysteem voor kandidaten waarmee u uw volledige wervingsproces kunt beheren. Beheer alle kandidaatinformatie op één plek en verbeter uw wervingsproces. Prescreen maakt gebruik van innovatieve matchingtechnologie, zodat u snel de meest geschikte kandidaat kunt vinden. Neem beslissingen in uw team en breng kandidaten direct online op de hoogte. Prescreen is het enige sollicitantenvolgsysteem waarmee u toegang krijgt tot meer dan 16 miljoen potentiële kandidaten uit het XING-netwerk.

Website: prescreenapp.io

