CVWarehouse is een Software as a Service-provider die een complete e-recruitmentoplossing aanbiedt. Bedrijven gebruiken CVWarehouse om hun kandidaten een duidelijke carrièrepagina aan te bieden met een overzicht op maat van hun vacatures. Kandidaten kunnen op een discrete en 100% vertrouwelijke manier online solliciteren. In de back-end gebruiken bedrijven het CVWarehouse Applicant Tracking System (ATS) om de sollicitaties op te volgen. Met het ATS kunnen bedrijven hun wervingsstroom van dag tot dag volgen.

Website: ats.cvwarehouse.com

