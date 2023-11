Indivizo biedt een AI-aangedreven wervingsplatform met geautomatiseerde wervingstools waarmee HR-professionals sneller toptalent kunnen aannemen. Hun oplossingen voldoen aan alle verschillende wervingsbehoeften: het is beschikbaar als een volledig aanpasbaar end-to-end ATS-platform, als een kant-en-klaar plug&play-wervingsproces of als zelfstandige geautomatiseerde wervingstools. Hun focus ligt er altijd op om sollicitanten de kans te geven hun talent op een onbevooroordeelde, objectieve manier te laten zien, wat resulteert in betere, op data gebaseerde wervingsbeslissingen.

Website: indivizo.com

