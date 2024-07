TalentRecruit is een AI-aangedreven Applicant Tracking System (ATS) en wervingssoftware die is ontworpen om het wervingsproces van zowel het MKB als ondernemingen te stroomlijnen. Het systeem stelt recruiters in staat om het beste talent efficiënt te lokaliseren, te engageren en aan boord te krijgen. TalentRecruit biedt functies zoals een 24x7 virtuele wervingsassistent, ERIKA, die Machine Learning-algoritmen gebruikt voor het vinden van de best passende kandidaten op basis van analyse van kandidaatgegevens. Het omvat ook multi-channel sourcing, wat helpt bij het ontdekken van het beste talent, en effectieve pre-screening- en beoordelingsfuncties voor een efficiënt wervingsproces. Met name de ATS-software van TalentRecruit maakt gebruik van AI voor een krachtig platform voor het sourcen van kandidaten dat elementen ondersteunt zoals carrièresites, vacaturesites en verwijzingen van werknemers. Het wervingsmanagerportaal biedt een holistisch overzicht van kandidaat-informatie, updates over sollicitaties, feedback over profielen, goedkeuringen van vacatures en aanbiedingen, en meer. De functie voor aanbodbeheer speelt een belangrijke rol bij het werven van toptalent met minimale vertraging. Daarnaast biedt TalentRecruit ook tools voor onboarding, het creëren van een carrièrewebsite met een merknaam, het automatiseren van campuswerving en statistische analyse voor volledige controle over de wervings-KPI's. Het richt zich ook op het bevorderen van diversiteit, inclusiviteit en wendbaarheid op het rekruteringsplatform.

Website: talentrecruit.com

