Intelifi is een geaccrediteerd antecedentenonderzoekbedrijf dat landelijk antecedentenonderzoeken uitvoert voor meer dan 10.000 bedrijven, waaronder uitzendbureaus, gezondheidszorg en personeelszaken. Onze eigen software, EMERGE, is in de 5e generatie en is uitgegroeid tot een toonaangevende pre-employment screeningsoftware in de branche. Met meer dan 40 verschillende dataleveranciers, verschillende ATS-integraties en een sterk team van senior ontwikkelaars is Emerge door de PBSA erkend als een toonaangevende aanbieder van achtergrondscreening.

Website: emerge.intelifi.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Intelifi. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.