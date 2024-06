Telavox is een Europees technologiebedrijf in de telecomindustrie dat een toonaangevend communicatieplatform biedt met oplossingen voor slimme en efficiënte telefonie, PBX, chat en nog veel meer. Telavox, opgericht in 2003 en met het hoofdkantoor in Malmö, Zweden, heeft momenteel meer dan 360 medewerkers in dienst. Het Telavox-platform heeft meer dan 300.000 business-seats met 60.000 klanten, operationeel in 9 provincies.

Website: telavox.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Telavox. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.