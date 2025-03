CRM-software - Populairste apps - Verenigde Staten

Copper

prosperworks.com

Koper is de enige client- en projectmanagementtool die een aanbevolen is voor Google Workspace -app. Maak contact met leads, win deals, levert projecten en maak herhaalde klanten. Alles in één eenvoudig te gebruiken tool. Sluit je aan bij meer dan 30.000 servicebedrijven bij het opbouwen van meer waardevolle, langdurige relaties. Verzamel leads met website -contactformulieren of scan visitekaartjes van onze mobiele app. Leidt moeiteloos stroom in uw verkooppijplijn. Pijpleidingvlaggen en rapporten helpen u om dingen in beweging te houden. Overgang nieuwe klanten over naar uw onboarding- of projectleveringspijplijnen met één klik. Beheer de volgende stappen en taken rechtstreeks op uw pijplijn zonder dat u in projecten hoeft te klikken. De integratie van Copper met Google werkt naadloos samen met uw Gmail, Agenda en Drive, u hoeft nooit van tabbladen te schakelen om van leads toe te voegen, e -mailgesprekken bij te houden, bestanden te vinden en taken te beheren in uw marketing- en verkoopproces. Praten met een nieuwe persoon? Voeg nieuwe contacten rechtstreeks van Gmail toe via onze Chrome -extensie. Beweeg over elk kopercontact voor rijke, gecontextualiseerde communicatie- en activiteitsdetails. Oppervlak uw CRM -herinneringen en taken naast uw Gmail -inbox. Versnelling van uw e -mailreacties met e -mailsjablonen, automatisering en samenvoegvelden. Voeg nieuwe leads toe en update oude op basis van uw e -mailinteracties, Google -contacten en koperen suggesties. Handmatige gegevensinvoer is verleden tijd. Uw Google -agenda krijgt ook een make -over. U kunt evenementendetails, klantinteracties en materialen rechtstreeks vanuit Google Agenda opzoeken zonder uw workflow te doorbreken. Stop met jagen op bestanden, ze zijn precies waar je ze nodig hebt. Bestanden en Google Documenten synchroniseren automatisch met uw koperen contactrecords. Snel op de oppervlakte van klantbestanden over het bedrijf en deal records en voegt eenvoudig voorgestelde bestanden in Gmail toe op basis van uw e -mailactiviteit. Exporteer gegevens van koper rechtstreeks naar Google Sheets via de aangepaste rapportbuilder, of maak verbinding met Looker Studio om koperen gegevens te visualiseren Longside andere gegevensbronnen.