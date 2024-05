StartMeeting® biedt onbeperkte audio- en videoconferentiediensten voor de bedrijfsruimte. Omdat we een vervoerder en een conferentienetwerk zijn, zijn we in staat de markt te ontwrichten met werkelijk transformatieve prijzen. We bieden een toonaangevend prijspakket van $ 12,95/maand/host voor de kleine tot middelgrote bedrijfsruimte, en we hebben ook een werkelijk revolutionair pakket van $ 6.000/maand voor grote zakelijke klanten. Met het pakket van $ 6.000 per maand kunnen ondernemingen van elke omvang over een onbeperkt aantal hosts beschikken, allemaal voor een vast maandelijks tarief. Met zowel de prijzen per host als de prijzen voor onbeperkte hosts, krijgt u een gebruiksvriendelijke samenwerkingstool waarmee u en uw teams onbeperkt audio- en videoconferenties in HD-kwaliteit en schermdeling kunnen houden. Elk account omvat ook: • HD audio- en videoconferenties voor maximaal 1.000 deelnemers • Scherm delen en tekenen • Vergadering opnemen en afspelen • 10 optredens opslagruimte • Aangepaste wachtmuziek en begroetingen • Aangepaste vergadermuur • Inbelnummers in het land voor 65 landen... en er komen er nog bij. Met StartMeeting® krijgt u toegang tot een van de grootste bedrijven op het gebied van conferenties. Sinds 2001 heeft ons netwerk meer dan twee miljard conferentiegesprekken over de hele wereld gevoerd, waardoor we het op een na grootste conferentienetwerk ter wereld zijn. Deze omvang en schaal zorgen ervoor dat we de prijzen kunnen bieden die we bieden, en ook wat ons heeft geholpen zo'n gestroomlijnde applicatie op bedrijfsniveau te bouwen. Ga voor meer informatie naar www.startmeeting.com of bel (844) 800-4000.

Website: startmeeting.com

