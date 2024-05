ezTalks is gespecialiseerd in het leveren van betrouwbare oplossingen voor webconferenties en videoconferenties. Het biedt software in de cloud en op locatie met krachtige functies zoals HD video/audiochat, IM, scherm delen, opnemen en whiteboard, enz. Het biedt ook hoogwaardige videoconferentieapparatuur die is geïntegreerd met software en die de eenvoudige en ultieme functionaliteit biedt. ontmoeting ervaring. ezTalks heeft tot doel uw vergaderingen eenvoudiger en meer collaboratief te maken.

Website: eztalks.com

