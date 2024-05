Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Mitel MiCollab is een samenwerkingsplatform voor ondernemingen dat de communicatie veilig en snel mogelijk maakt, wanneer u deze nodig heeft, waar u ook bent. BELANGRIJKSTE VOORDELEN - Alles wat u nodig heeft op één plek – één applicatie voor spraak, video, berichten, aanwezigheid, conferenties, mobiliteit en teamsamenwerking - Meerdere apparaten, één ervaring – communicatie-ervaring die consistent is op al uw apparaten - Verhoogde bedrijfsproductiviteit – met uniforme service, besteed minder tijd aan proberen verbinding te maken en meer tijd aan productieve communicatie - Benut de kracht van teams - Houd projecten bij, blijf verbonden met collega's en stimuleer het delen van kennis en ideeën tussen zakelijke silo's - Eenvoudige implementaties: QR-codes implementeren om het proces te vereenvoudigen FUNCTIES - Unified communications en teamsamenwerking - Beschikbaar voor pc, Mac, internet en mobiele apparaten - Mobile-first ontwerp - Realtime spraak- en videogesprekken - Audioconferenties met delen via internet - Eén nummerbereik - Gelijktijdig overgaan / Mobiele twinning - Collaboratieve werkruimtes - Individuele chat en groepschat - Annotatie van bestanden - WebRTC-softphone - Integratie van Outlook® en agenda - Bestands- en scherm delen - Meerdere beveiligingslagen - Ondersteuning voor meerdere regio's/talen

Website: mitel.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Mitel MiCollab. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.