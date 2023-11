Workstorm is het zakelijke samenwerkingsplatform dat teams de efficiëntie geeft die ze nodig hebben om meer werk te doen in minder tijd. Het volledig geïntegreerde, aanpasbare samenwerkingsplatform van het bedrijf is gebouwd door professionals voor professionals en combineert workflow-efficiëntie met gegevensbeveiliging. Het platform combineert alle vormen van communicatie, waaronder: berichtenuitwisseling, e-mail, videoconferenties, agenda, scherm delen en bestanden delen, om er maar een paar te noemen.

Website: workstorm.com

