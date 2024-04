Breakroom is de volgende evolutie in digitale samenwerking en betrokkenheid: een volledig aanpasbare 3D-omgeving die is gebouwd voor al uw virtuele vereisten. De nieuwe wereld van werken is niet de hel van 2D-videoconferenties waarin je vastzit. Het is een meeslepende digitale ervaring die verbinding, samenwerking en communicatie mogelijk maakt. Op afstand hoeft niet te betekenen verwijderd: creëer een wereld waar mensen deel van willen uitmaken. Het toonaangevende Metaverse-platform van Breakroom zit boordevol krachtige functies en functionaliteit die het onmogelijke mogelijk maken. Het maakt het gemakkelijk voor u om direct uw eigen virtuele wereld te creëren en aan te passen, geschikt voor alle soorten publieksbetrokkenheid. Van digitale werkruimtes, conferenties en virtuele klaslokalen tot filmfestivals, boeklanceringen en sociale evenementen: Breakroom geeft je de flexibiliteit om het allemaal te doen. U kunt zelfs binnen enkele minuten een e-commerce winkel opzetten die is gekoppeld aan de ingebouwde marktplaats, waar u toegang heeft tot duizenden 3D-middelen, of u kunt inkomsten genereren met uw eigen middelen. De volledig aanpasbare 3D-omgeving van Breakroom biedt oneindig veel creatief potentieel om uw wereld precies zo te creëren als u die ziet. En onze Unity SDK biedt u onbeperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor u eenvoudig aangepaste regio's, inhoud, games of andere 3D-middelen kunt uploaden die uw team ontwerpt. OPLOSSINGEN MEESLEPENDE ERVARINGEN Van filmfestivals en modeshows tot boeklanceringen en netwerkevenementen, alles is mogelijk met Breakroom. Betrek mensen in de digitale wereld met een meeslepende merkervaring die interactie met het publiek stimuleert. Je hebt een leeg canvas om te creëren wat je maar wilt – de virtuele wereld ligt aan je voeten. DIGITAL HQ Stel u het werken op afstand opnieuw voor met een volledig aanpasbare virtuele werkplek. Kenmerken omvatten vergaderruimtes, kantoren, auditoria en sociale ruimtes waar werknemers verbinding kunnen maken en samen kunnen socialiseren. Met het delen van schermen en webcams, whiteboards en berichtentools wordt uw digitale hoofdkantoor een knooppunt van samenwerkingsactiviteiten. VIRTUELE EVENEMENTEN Een virtueel evenementenplatform waarmee u op een geheel nieuwe manier verbinding kunt maken met het publiek. Overbrug de kloof tussen fysieke en online evenementen met een 3D virtuele evenementenoplossing voor conferenties, netwerkevenementen, tentoonstellingen en meer, waardoor een unieke en meeslepende digitale ervaring ontstaat om uw publiek te betrekken. VIRTUEEL KLASLOKAAL Breng leren op afstand tot leven met het meeslepende en aanpasbare virtuele klaslokaal van Breakroom. Een 3D-klaslokaal waar leerlingen in realtime kunnen samenwerken en deelnemen, ongeacht de locatie. Creëer een echt interactieve leerervaring met ingebouwde samenwerkings- en beoordelingstools om leerlingen gemotiveerd en betrokken te houden.

Categorieën :

Website: breakroom.net

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Breakroom. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.