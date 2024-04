Virbela bouwt boeiende virtuele werelden voor werken op afstand, leren en evenementen. Virbela werd in 2012 opgericht door een team van gedragspsychologen en heeft als missie organisaties en mensen te helpen gedijen in een toekomst die op afstand staat. Met meeslepende 3D-ruimtes die diep sociaal en collaboratief zijn, brengt Virbela zakelijke en persoonlijke ervaringen online tot leven, terwijl teams op afstand beter verbonden en productiever kunnen zijn. Virbela is eigendom van eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Bezoek Virbela.com en volg ons op Twitter en LinkedIn om onze virtuele kantoren, klaslokalen, evenementenruimtes en meer te bezichtigen.

Website: virbela.com

