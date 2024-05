Een video-werkruimtecommunicatietool ontworpen ter inspiratie. Kino brengt collega's op afstand samen via een videotechnologie die het kantoorgevoel creëert. Met de Spaces Technology heeft iedereen een speciale ruimte om met anderen samen te werken, samen te werken en inspiratie op te doen. Collega's kunnen zich vrij bewegen tussen verschillende ruimtes, net als in een fysiek kantoor, op een manier die virtuele vergadermoeheid vermindert. Het brengen van meer organische, kantoorachtige interacties door middel van high-definition video en ruimtelijke dynamiek om natuurlijke interacties in de werkruimte na te bootsen. Kino is ontworpen om collega's op afstand gedurende een werkdag met elkaar te verbinden. Met Kino kunnen collega's op afstand echt zij aan zij samenwerken. Gemak van samenwerking en bedrijfscultuur die op natuurlijke wijze tot stand komen. Workflowbeheer en teamverbinding gebeuren eenvoudigweg via de betrokkenheid van teams in de creatieve omgeving van Kino. Kino past in de dagelijkse workflows en stimuleert creativiteit. Het is de enige tool waarbij co-working community op afstand plaatsvindt. De toekomst van video-samenwerking naar voren gebracht door Kino.

Website: kino.live

