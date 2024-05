Shindig is een virtueel evenementenplatform voor online videochatevenementen. De unieke technologie biedt de dynamiek van een persoonlijk evenement op internetschaal. Met Shindig kunnen hosts een videoconferentie, lezing, seminar, interview of media-evenement houden voor een online publiek van duizenden. Gastheren kunnen het podium delen voor face-to-face interacties met publieksleden voorafgaand aan de hele bijeenkomst, of in de zijbalk met deelnemers privé. In tegenstelling tot andere technologieën voor videoconferenties of webinarvergaderingen kunnen leden van het publiek zelf ook netwerken, converseren en socialiseren met elkaar in hun eigen, zelf geïnitieerde privévideochats, net zo natuurlijk als bij persoonlijke evenementen.

Website: shindig.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Shindig. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.