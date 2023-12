Excalidraw is een virtuele whiteboard-tool waarmee u eenvoudig diagrammen kunt schetsen die een handgetekende uitstraling hebben. In Excalidraw+ kunt u, of u nu een bedrijf of een individu bent, een werkruimte creëren waar u alle tekeningen die u heeft gemaakt, kunt beheren en ordenen. De tekeningen zijn eenvoudig toegankelijk voor uw collega's op de werkplek en veilig opgeslagen in de cloud. De live samenwerking is standaard ingeschakeld zonder dat er extra stappen nodig zijn.

Website: excalidraw.com

