TelebuJoin is een online cloudvergaderplatform waarmee u overal en onderweg verbinding kunt maken, bespreken en relaties kunt opbouwen. Join biedt u de mogelijkheid om videoconferenties te houden, webinars te hosten en evenementen uit te zenden. Kenmerken van videoconferenties Klik om deel te nemen Geen downloads vereist voor gastheer of deelnemers. Klik gewoon op de link om mee te doen. Interactieve webinars Maak contact met een groot publiek via webinars en communiceer met de deelnemers Scherm delen Werk samen aan nieuwe ideeën met eenvoudige opties voor scherm delen Teamchat Praat direct met uw teams. Schakel het delen en archiveren van bestanden in Mobiel reagerende deelnemers aan het gesprek terwijl ze onderweg zijn. Geavanceerde oproepbedieningen Gesprekken opnemen, kamers vergrendelen, leden dempen, chattranscripties downloaden en meer functies voor webinars Hand opsteken Communiceren met webinardeelnemers met behulp van de functie Hand opsteken

Website: join.telebu.com

