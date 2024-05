Samesurf is een gepatenteerd, realtime samenwerkingsplatform waarmee meerdere mensen in realtime kunnen communiceren met dezelfde online ervaringen vanaf elk apparaat of elke browser, zonder installaties of codering. Samesurf wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van modern co-browsen en stelt deelnemers ook in staat om (1) documenten en video's direct te uploaden en te delen (2) te praten of te videochatten via VOIP en telefoonlijnen (3) gevoelige invoervelden of andere schermelementen te redigeren ( 4) Deel offline inhoud (5) Verkrijg diepgaande analyses (6) Neem sessies op Samesurf ondersteunt een gevarieerde reeks gebruiksscenario's, waaronder verkoop, ondersteuning, training, telegeneeskunde en virtuele vergaderingen. Minder weergeven Samesurf wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van modern co-browsen en stelt deelnemers ook in staat om (1) documenten en video's direct te uploaden en te delen (2) te praten of te videochatten via VOIP en telefoonlijnen (3) gevoelige invoervelden of andere schermen te redigeren elementen (4) Offline inhoud delen (5) Diepgaande analyses verzamelen (6) Sessies opnemen Samesurf ondersteunt een gevarieerde reeks gebruiksscenario's, waaronder verkoop, ondersteuning, training, telegeneeskunde en virtuele vergaderingen.

Website: samesurf.com

