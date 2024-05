Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Live videochat, scherm delen en co-browsen voor verkoop- en ondersteuningsteams. Apizee biedt oplossingen voor visuele betrokkenheid, waarmee bedrijven complexe klantproblemen sneller kunnen oplossen door middel van gepersonaliseerde visuele ondersteuning. Apizee combineert videochat, scherm delen en co-browsen in één SaaS-oplossing die is verbonden met toonaangevende verkoop- en ondersteuningsplatforms zoals Salesforce en Zendesk. Apizee biedt een klantervaringsplatform waarbij dataprivacy voorop staat, gehost in Europa en dat kan worden geschaald van 1 agent tot meerdere teams en duizenden gebruikers.

Website: apizee.com

