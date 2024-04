SocialAll is de service die alle huidige populaire sociale netwerk-API's ter wereld combineert in één uniforme API om het voor programmeurs gemakkelijker te maken. SocialAll ondersteunt alle sociale netwerkfuncties (identificatie, vrienden, berichten, publiceren, foto / video). We besparen niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid tijd bij het leren over API voor ontwikkelaars, maar ook bij het upgraden en onderhouden wanneer de API verandert. Het REST API-protocol (HTTP) gebruiken om met het systeem/de applicatie te communiceren, zodat deze eenvoudig op elk systeem/elke taal kan worden ontwikkeld. Bugfixes en snelle updates als er iets verandert in de API. Er is een widget voor alle sociale functies. SocialAll beschikt ook over het statistische systeem over het aantal gebruikers en het aantal verzoeken in de loop van de tijd.

Website: socialall.dev

