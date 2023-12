OpenWrench Service Management maakt het leveren van onderhoudsdiensten aan uw klanten eenvoudiger en transparanter dan ooit. Plan servicebezoeken en stuur technici op locatie. Update uw klanten in realtime over de status van elke opdracht. Facturen maken en indienen ter betaling. En dat allemaal zonder je telefoon te verlaten. Maak foto's van het probleem bij aankomst op de werkplek. Bel, sms of e-mail de locatiemanagers met één tik. Inchecken wanneer u met uw werk begint en uitchecken wanneer u klaar bent, om de gewerkte tijd bij te houden, de klant op de hoogte te houden van de voltooiingsstatus van de opdracht en de interne responstijden bij te houden. Met OpenWrench Service Management is het onderweg bijhouden van uw onderhoudsprojecten nog nooit zo eenvoudig geweest. Is het niet tijd om uw onderhoudsprogramma te gaan uitvoeren alsof het 2019 is?

Website: useopenwrench.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan OpenWrench Service Manager. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.