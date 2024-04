Cirrus Insight is een plug-in voor Gmail en Outlook voor verkopers. Het Cirrus Insight-verkoopplatform voor Gmail en Outlook, opgericht in 2011, biedt een alles-in-één verkoopproductiviteitsplatform met Salesforce-integratie van wereldklasse. We begrijpen het. Je werkt in je inbox om contact te maken met klanten. U heeft alle tools nodig om een ​​deal op één plek te sluiten. Leg contact met leads, zet opwarmingscampagnes op, plan vergaderingen en houd bijlagen bij, allemaal vanuit uw inbox. Met onze Salesforce-integratie hoeft u uw inbox niet meer te verlaten om informatie in Salesforce in te voeren. Niemand houdt van druk werk. Nu kunt u Salesforce bekijken en bijwerken terwijl u werkt. Ongeacht welke e-mailclient u gebruikt, u kunt automatisch e-mails en afspraken synchroniseren met Salesforce, het openen van e-mails bijhouden, vervolgherinneringen instellen, Salesforce-records zoals leads, contactpersonen en opportunities maken en bijwerken, verkoopgesprekken plannen en meer.

Website: cirrusinsight.com

