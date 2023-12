OpenWrench maakt het onderhouden van de faciliteiten van uw bedrijf eenvoudiger en transparanter dan ooit. Maak en verzend werkorders, volg de laatste status van lopende werkzaamheden en keur facturen goed voor betaling - allemaal zonder uw telefoon te verlaten. Maak foto's van het probleem of upload ze vanaf uw filmrol. Bel, sms of e-mail de toegewezen technicus met één tik. Bekijk een tijdlijn van alle serviceactiviteiten, vanaf het moment dat een technicus een servicebezoek plant tot het moment waarop hij of zij klaar is met werken en uitcheckt op de werkplek. Met OpenWrench is het onderweg bijhouden van uw onderhoud nog nooit zo eenvoudig geweest. Is het niet tijd om uw onderhoudsprogramma te gaan uitvoeren alsof het 2019 is?

Website: useopenwrench.com

