Status Hero is een werkcommunicatietool die asynchrone check-ins en projectmanagementgegevens omzet in beknopte, inzichtelijke rapporten. Status Hero werkt met projectmanagementtools zoals GitHub, Jira en Asana, en berichtentools zoals e-mail, Slack en Microsoft Teams om de activiteiten en check-ins van uw team samen te stellen in één rapport dat u kunt bekijken en delen.

Website: statushero.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Status Hero. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.