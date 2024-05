xabackup is de perfecte oplossing voor drukke professionals die veel gegevens moeten beheren. Met onze cloudgebaseerde service kunnen klanten eenvoudig een back-up maken van hun belangrijke bestanden, waardoor kostbare tijd en moeite worden bespaard. Met exabackup hoeven klanten zich geen zorgen te maken over complexe instellingen of systemen. Ze hoeven alleen maar de bestanden te kiezen waarvan ze een back-up willen maken, zonder enig technisch werk te hoeven doen. Bovendien biedt exabackup ongeëvenaarde bescherming en veiligheid. Al uw gegevens worden gecomprimeerd voordat ze worden geüpload, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over beveiligingsinbreuken of snelheidsverlies tijdens de overdracht. En omdat we alleen wijzigingen uploaden (incrementele back-ups), zullen extra gegevens uw systeem niet vertragen of een toch al zware bestandsbelasting vertragen. Dus als het erom gaat ervoor te zorgen dat al uw belangrijke documenten veilig blijven, is er geen betere keuze dan exabackup!

Website: exabackup.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan exabackup. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.