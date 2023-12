Shape is speciaal gebouwde verkoop- en marketingautomatiseringssoftware die wordt geleverd met kant-en-klare functies die voor elk bedrijf kunnen worden geconfigureerd. De gebruiksvriendelijke interface geeft uw teams meer mogelijkheden en consolideert alle aspecten van uw bedrijf in één AI-platform. Shape Software biedt een samenwerkingsruimte voor uw teams om op één lijn en efficiënt te blijven bij alles wat ze doen, of het nu gaat om het stroomlijnen van uw verkooppijplijn, het aanspreken van meer prospects met marketingreeksen en digitale advertenties, het onderhouden van klantrelaties, naadloos communiceren of het volgen van projecten. Begin vandaag nog met het verhogen van uw omzet met Shape.

Website: setshape.com

