De kern van alles wat we doen is ons ReadyForSocial-softwareplatform. Hiermee stellen we uw #marketing- en #salesteams in staat effectiever te communiceren met B2B-klanten. Met #SocialSelling helpen we verkoopprofessionals relevant te worden op #SocialMedia, zodat ze succesvol verbinding kunnen maken en kunnen communiceren met hun klanten, prospects en partners. Onze software voor sociale media heeft een bewezen en meetbare ROI, waardoor de omzet en verkoopefficiëntie toenemen.

Categorieën :

Website: readyforsocial.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ready For Social. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.