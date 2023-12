SalesBoss is een alles-in-één softwareplatform voor verkoop, marketing, communicatie en automatisering voor lokale bedrijven in verschillende sectoren, waaronder thuisdiensten, detailhandel, auto-industrie, onroerend goed, professionele dienstverlening en meer. SalesBoss combineert de kracht van verkoop, marketing, sms, e-mail, oproepen, agenda, webchat, inbox, pijplijn, recensies, betalingen, websites, trechters en automatisering in één AI-aangedreven oplossing. Van het vastleggen en onderhouden van leads tot het sluiten van deals en het behouden van klanten: Salesboss helpt u uw volledige verkooppijplijn te beheren op één gebruiksvriendelijk platform. Bovendien besparen de ingebouwde automatiseringsmogelijkheden tijd en verhogen ze de efficiëntie door repetitieve taken te automatiseren. Lokale bedrijven kunnen hun gegevens ordenen, meer leads genereren, sterke pijplijnen creëren en sneller meer deals sluiten.

Website: salesboss.ai

