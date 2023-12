CRM.io van 500apps is geavanceerde CRM-software om meer omzet te genereren en uw bedrijf sneller te laten groeien met de beste cloudgebaseerde software voor klantrelatiebeheer. Krijg toegang tot 50 apps voor $ 14,99 per gebruiker Kenmerken: 1. Leadbeheer: Leadbeheersoftware kan al uw leads op één centrale locatie toevoegen en beheren. Beheer eenvoudig klantinformatie en koester klantrelaties met behulp van de beste functies voor contactbeheer. Sluit meer deals met minder werk. 2. Contactbeheersoftware: Contactbeheersoftware van CRM.io kan klantinformatie beheren en sterkere klantrelaties opbouwen vanaf één centrale locatie. 3. Accountbeheersoftware: Slimme accountbeheersoftware begrijpt de zakelijke behoeften van uw klant en wint meer deals met een strategisch inzicht in de belangrijkste accounts in uw verkoopactiviteiten. 4. Dealsbeheer: Dealmanagementsoftware kan meer deals met het groeiende bedrijf volgen, beheren en binnenhalen. 5. Verkoopautomatiseringssoftware: Verkoopautomatiseringssoftware voor groeiende bedrijven om eenvoudig complexe verkoopprocessen te automatiseren. Slimme, krachtige verkoopautomatisering, bespaar tijd, stroomlijn uw verkoopproces en schaal uw bedrijf door uw verkoop- en zakelijke workflows binnen enkele minuten te automatiseren. USP's van CRM.io: Alles-in-één verkoopsoftware - Beheer leads, contactpersonen, deals, documenten, elektronische handtekeningen, mailingsoftware en nog veel meer op één plek. Begin met toegang tot de database met 450 miljoen leads. Krachtige automatiseringen - Voer vooraf gedefinieerde workflows uit voor fasewijzigingen in de dealpijplijn, nieuwe leads, nieuwe contacten en nog veel meer. Bouw met behulp van een visuele drag-and-drop-ontwerper. Integraties en widgets - Verbind CRM.io met e-mail, telefonieproviders, facturering, helpdesksoftware, sociale suite en nog veel meer. Over 500apps: 500apps is een platform dat een alles-in-één zakelijke suite van 50 apps biedt, met als doel om bedrijven te helpen zich te ontwikkelen zoals Fortune 500-bedrijven.

Website: 500apps.com

