Rolldog is een Customer Relationship Management (CRM)-oplossing, met de voordelen van Sales Enablement in één. Rolldog helpt bedrijven hun klantrelaties te beheren, terwijl ze proactief leads en kansen volgen en scoren om de omzet te verhogen en de verkoop- en marketingeffectiviteit te vergroten. Rolldog biedt ook een reeks CRM-gerelateerde oplossingen, waaronder een Lead- en Opportunity Management-module die is ontworpen om bedrijven die al een CRM gebruiken, te helpen de manier waarop ze kansen kwalificeren, beheren, scoren en sluiten drastisch te verbeteren - dit alles kan specifiek voor elke klant worden geconfigureerd. het bedrijfsleven en hun behoeften. Het is het vermogen van Rolldog om kansen te kwalificeren en te beheren, van ‘lead tot close’, wat ons echt onderscheidt.

Website: rolldog.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Rolldog CRM. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.