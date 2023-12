Wat is Team365 CRM? Team365 CRM is een cloudgebaseerd, geïntegreerd platform voor klantrelatiebeheer dat tegemoetkomt aan de behoeften van bedrijven en sectoren van alle soorten en maten. Meer dan 150.000 bedrijven over de hele wereld gebruiken Team365 CRM om duurzame klantrelaties op te bouwen en de teamproductiviteit te maximaliseren. Onze uitgebreide ondersteuning voor telefoon, e-mail, livechat en persoonlijke ontmoetingen maken Team365 CRM tot het meest strak geïntegreerde systeem op de markt. AI, de AI-aangedreven verkoopassistent van Team365, biedt geavanceerde interpretaties, oplossingen en voorspellingen voor verkopers. Uw verkoopteam kan meer tijd besteden aan verkopen in plaats van gegevens invoeren met behulp van workflowautomatisering, leadscores, realtime meldingen en ingebouwde gamificatie. Onze belangrijkste kenmerken zijn onder meer: ​​- Leadbeheer - Workflowautomatisering - Geavanceerde analyses - Procesbeheer - Marketingautomatisering - Pijplijnbeheer Automatiseer routinematige verkoop-, marketing- en ondersteuningsfuncties met behulp van Team365 CRM, waardoor u meer tijd heeft om u op uw klanten te concentreren. Creëer geoptimaliseerde workflows waarmee u de handmatige gegevensinvoer kunt verminderen, redundanties kunt elimineren en uw algehele proces kunt versnellen. Versnel de productiviteit van uw verkoopteam met nauwkeurige prognoses van de potentiële omzet en maak gebruik van productiviteitsspellen om uw verkoopquota te overschrijden. Stel meerdere valuta's in, gebruik AI-voorspellingen om prioriteit te geven aan leads en deals die waarschijnlijk zullen converteren, en volg websitebezoekers om meer prospects te converteren. Breng uw marketing- en verkoopteams op één lijn. Genereer nieuwe leads, voer gerichte e-mailmarketingcampagnes uit en vergelijk advertentie-uitgaven met verkoopopbrengsten met behulp van de Google Ads-integratie. Uw veiligheid is onze topprioriteit. Wij begrijpen dat elke organisatie de juiste balans moet vinden tussen het beschermen van de gegevens van hun klanten en het geven van de vrijheid aan werknemers om hun werk gedaan te krijgen. Team365 CRM slaagt erin aan beide eisen te voldoen.

Website: team365.io

