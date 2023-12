Bixpand.com is het snelstgroeiende Sales Acceleration Platform voor het MKB. Het is gebruiksvriendelijk ontworpen, geschikt voor mobiel gebruik en is allesomvattend voor kleine en middelgrote bedrijven. Bixpand.com is een 100% gratis CRM met onbeperkte contacten en de beste CRM-marketingautomatiseringstools. Voor e-mailcampagnes zijn er meer dan 60+ kant-en-klare e-mailsjablonen gratis beschikbaar voor allerlei soorten producten en diensten. Het volgen van e-mail- en sms-campagnes en geautomatiseerde e-mailmarketing helpen bij het creëren van de beste e-mailmarketingcampagnes en tekstmarketingcampagnes voor bedrijven. Bixpand.com heeft integratie met andere e-mailmarketingbedrijven voor e-mailbezorging en automatisering. Bixpand.com vindt leads op internet, verzamelt leads uit marketingcampagnes, biedt een moderne toolkit voor het verkoopteam om leads om te zetten in klanten, verbetert de productiviteit van uw verkoopteams, automatiseert en volgt marketingcampagnes, geeft inzichten, verbetert de online reputatie van uw bedrijf en maakt het mogelijk bedrijven om meer omzet te behalen. Bixpand.com heeft de verkooptoolkit voor inkomende marketing en uitgaande marketing >> Zakelijke gesprekken, notities, Taakbeheer, e-mails, sms-berichten, assistent voor evenementen/vergaderingen, verkoopdocumenten, beheer van dealpijplijnen, livechat, feedback van klanten, activiteitentijdlijn, integraties en meer om meer deals te winnen.

Website: bixpand.ai

